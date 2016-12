Lady Gaga tutta nuda dentro la vasca

11:57 - Lady Gaga non ha nessuna intenzione di lasciare l'ultima parola a Demi Lovato, che aveva criticato la sua performance del vomito perché irrispettosa nei confronti di chi soffre di disturbi alimentari. Così sulla sua comunità online "Little Monster", Gaga ha risposto alla collega pubblicando una foto in cui appare nuda in una vasca da bagno, immersa nell'acqua di un disgustoso colore verdognolo che ricorda proprio il vomito.

"Ho amato ogni momento con te Austin. Lo show di ieri sera ha guarito la mia anima. La ribellione creativa è ARTPOP. Ti libera da ogni aspettativa" ha commentato la star a margine dello scatto.



Durante il suo concerto al SXSW Festival di Austin la Gaga si era fatta vomitare addosso dall'artista Millie Brown, che crea le sue opere rimettendo schizzi di latte colorato sulla tela. I suoi lavori devono avere impressionato parecchio Lady Gaga, che l'ha voluta a fianco a sé sul palco concedendole anche l' "onore" di vomitarle addosso.



La performance non era però piaciuta a Demi Lovato, che in passato ha sofferto di disturbi alimentari. "E' triste... come se non avessimo già abbastanza persone che rendono glam i disturbi alimentari. Il risultato non è né cool né artistico". La critica non ha avuto nessun effetto su Lady Gaga, che con lo scatto senza veli ha deciso di rendere il vomito non solo artistico ma addirittura sexy.