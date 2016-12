Lady Gaga si fa vomitare addosso sul palco

10:41 - Lady Gaga è tornata a far parlare di sé. Durante il suo concerto al SXSW Festival di Austin, la popstar si è presentata sul palco con un grembiule bianco e poco dopo si è capito perché. Una ballerina si è avvicinata e le ha vomitato addosso, per finta, mentre la diva del pop continuava a suonare la batteria come se nulla fosse. Le due sono salite su un toro meccanico, improvvisando un siparietto lesbo davanti al pubblico.

Uno spettacolo per stomaci forti quello di Lady Gaga, che non a caso ha dato la possibilità di assistere al concerto solo ai suoi 2.000 fan più audaci. Per guadagnarsi l'ingresso gli spettatori hanno infatti dovuto dimostrare il proprio coraggio completando una serie di prove. Tra queste anche lanciarsi da una piattaforma di 9 metri per afferrare un biglietto penzolante e suonare per strada racimolando 10 dollari in meno di 10 minuti.