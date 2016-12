Lady Gaga, sedere al vento in pizzeria

08:41 - Lady Gaga non ha mai nascosto la sua passione per la cucina italiana (d'altra parte suo padre è proprietario di una trattoria a New York) e ha condiviso il suo amore per la pizza su Instagram, posando con il lato B al vento di fronte ad alcune teglie appena sfornate. La parola "dieta" non fa parte del vocabolario della popstar, che per mantenere le sue curve sempre sexy preferisce affidarsi a pizza e spaghetti.

Anche in versione dark lady "metallara" Lady Gaga si scioglie di fronte al profumo di una pizza appena sfornata. In molte occasioni la popstar ha invitato i suoi fan a godere dei piaceri della vita, mettendoli in guardia contro gli stereotipi irreali imposti dallo show-biz.



Lei per prima ci aveva messo la faccia un paio di anni fa, pubblicando su Instagram alcuni scatti che la ritraevano con ciccia e cellulite in bella vista.