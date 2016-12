Lady Gaga, scollatura al bacio con Taylor

09:10 - Scollatura profonda sul seno e sulle gambe, culotte e seno nudo in vista, baci appassionati e sguardo sognante. Lady Gaga al mega party organizzato per celebrare le icone di Harper's Bazaar all'Hotel Plaza di New York si è presentata in abito scollatissimo nero sotto il quale si intravedevano scorci di seno. Al suo fianco il fidanzato Taylor Kinney che non le staccava occhi e labbra di dosso.

Ultimamente pare che la cantante abbia cominciato a intensificare le immagini di coppia. Anche social. Felice e innamorata anche alla festa di Harper's Bazaar, Lady Gaga si è lasciata coccolare davanti ai flash posando con il fidanzato. Segno che la storia tra i due sta andando a gonfie vele.



Gaga e Taylor si sono conosciuti nel 2011 sul set del video You and I: lui l'ha baciata e da allora non si sono più staccati. Misurate però le effusioni pubbliche e le comparsate di gala. Fino all'altra sera quando sul red carpet lei in abito nero e bianco e caschetto biondo si è presentata con uno sfavillante Kinney.