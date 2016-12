Lady Gaga resta sedere al vento, sul palco gli slip scivolano giù

11:42 - New York non dorme mai e nemmeno Lady Gaga. La popstar in questi giorni è infatti impegnata nella Grande Mela per una serie di concerti e mentre di giorno sfila per le strade in lingerie e tacchi alti, di notte provoca tirandosi giù gli slip davanti ai fan. La Gaga ha inoltre trovato il tempo per fare un salto al talk-show di David Letterman, scattandosi un selfie insieme al presentatore e al comico Bill Murray.

La cantante è volata nella sua New York per una serie di eventi nello storico teatro Roseland Ballroom, che chiuderà i battenti proprio con i suoi concerti. Non ha ovviamente perso l'occasione per farsi notare dai paparazzi, che l'hanno immortalata mentre passeggiava davanti agli studi televisivi del "Letterman Show" con indosso solo lingerie e calze a rete.