Lady Gaga porta il suo artRave a Milano

10:15 - Lady Gaga ha annunciato le date europee del suo "artRave: The ArtPop Ball tour". La tranche europea partirà da Anversa, l'appuntamento italiano sarà il 4 novembre al MediolanumForum di Assago (Milano), biglietti in vendita dal 14 febbraio e si prevede il sold out in pochi minuti. Il tour in Europa seguirà il tour in Nord America che parte con sette concerti già sold-out al Roseland Ballroom di New York City.

Lady Gaga torna così alla sua dimensione più congeniale: il live. L'obbiettivo per l'artista è promuovere ancora il suo ultimo disco "ArtPop" che - per stessa ammissione della cantante - ha un po' deluso le aspettative. Lady Gaga ha dichiarato qualche settimana fa che il suo staff ha sbagliato la strategia di promozione e prometteva ai suoi 'Little Monsters' che avrebbe rivoluzionato tutto. Non resta che scoprire quali sorprese riserverà Lady Gaga con il suo nuovo show. Per maggiori informazioni sulla data italiana: infotel 02.53006501, www.livenation.it