Lady Gaga nude-look osé in Giappone

11:06 - Qualche stellina al posto giusto e poco altro addosso per Lady Gaga, che ha stupito i fan giapponesi con un nude-look davvero audace. Il tour della popstar in questi giorni sta facendo tappa a Tokyo e Miss Germanotta non sembra avere nessuna intenzione di passare inosservata. La star si è infatti presentata all'aeroporto (s)vestita come la Venere del Botticelli: capelli biondi al vento, stelline su tutto il corpo e lato B in bella vista.

Il tour non è il solo impegno di Lady Gaga, che dopo il profumo Fame è pronta a mettere sul mercato una nuova fragranza. In questi giorni ha infatti presentato via social Eau de Gaga 'per la donna avventurosa e l'uomo che la ama', come lo ha descritto lei stessa su Twitter.



Ma tra i suoi progetti futuri potrebbero esserci non solo impegni lavorativi. Qualche tempo fa era infatti stata pizzicata in un negozio di abiti da sposa con la mamma e negli ultimi giorni è tornata a stuzzicare la curiosità dei fan con alcune clip in cui indossa l'abito bianco. Solo l'ennesimo travestimento o un segnale, neanche troppo velato, allo storico fidanzato Taylor Kinney?