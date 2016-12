15 agosto 2014 Lady Gaga in black: la popstar in Giappone dà sfogo al suo lato più fetish Borchie, piercing al naso, collare slave e capelli e rossetto neri. Nei momenti liberi del suo tour nipponico mostra il suo lato più oscuro e lo regala al pubblico via Instagram Tweet google 0 Invia ad un amico

18:14 - Si vede che il Giappone a miss Germanotta ispira in particolar mondo un certo tipo di immaginario. Anni fa, infatti, si fece immortalare dal fotografo giapponese Nobuyoshi Araki per un servizio per tutto corde e legature da bondage, classica pratica del BDSM. Oggi invece non ci sono corde ma sono in bella vista pelle nera, borchie, e un collarino da slave, ovvero la schiava che nel BDSM si offre al proprio padrone.

Per il resto capelli rigorosamente black, sia in versione liscia che riccia, e al massimo qualche sbaffo colorato sul viso che ricorda la copertina di "Art Pop", il suo ultimo album.



Dopo le due date di Chiba, del 13 e 14 agosto, il tour passerà in Corea del Sud e quindi in Australia. Dopo una tappa a Dubai il 10 settembre, dal 16 sarà in Europa, dove farà tappa anche in Italia, a Milano, il 4 novembre.