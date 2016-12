4 febbraio 2014 Lady Gaga fan al concerto di Britney Spears Duetto in vista per le due popstar che hanno postato su Twitter le loro foto insieme Tweet google 0 Invia ad un amico

11:16 - Chi l'ha detto che non mondo della musica, anche tra star, non esiste l'amicizia? Lady Gaga e Britney Spears ne sono la prova. Miss Germanotta, con una folta chioma bionda, si è infatti presentata al concerto dell'amica a Las Vegas in versione fan. E poi ha postato su Twitter la foto che le ritrae insieme nel camerino. Duetto in vista?

"Era così bella, lo spettacolo è stato così divertente e suo padre ci ha cucinato il miglior barbecue di sempre. E' stato un #MonsterParty!", ha scritto sul suo blog Lady Gaga. Dopo il concerto, in cui pare che Miss Germanotta abbia cantato a squarciagola le canzoni della Spears, le due popstar hanno infatti cenato insieme, con i familiari. Ora i fan aspettano un duetto, che i beninformati assicurano che non tarderà ad arrivare.