Lady Gaga e Donatella Versace, "gemelle" inseparabili alle sfilate parigine

12:03 - Lady Gaga e Donatella Versace sono amiche inseparabili, tanto da sembrare quasi madre e figlia. In occasione della sfilata parigina della maison la stilista e la cantante si sono infatti presentate mano nella mano optando per il medesimo look. Entrambe hanno optato per abiti total black, sfoggiando tutte e due una chioma liscia biondissima.

Non è certo la prima volta che Donatella esprime tutto il suo affetto per la star di "Artpop", che è sata anche scelta come testimonial della nuova campagna Versace. Dal canto suo Lady Gaga sembra finalmente aver trovato un'amica sincera, che le ha teso la mano in un momento particolarmente difficile. Le vendite del disco non sono infatti decollate e la star ha recentemente accusato del flop il suo entourage, colpevole a suo dire di averla usata solo per fare soldi per poi abbandonarla al suo destino nel momento del bisogno.