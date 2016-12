Lady Gaga confessa: "Ero depressa"

10:01 - "Alla fine del 2013 ero molto depressa. Ero esausta di combattere contro tutto e tutti. Ero arrabbiata, cinica. Mi sentivo un peso grandissimo nel cuore, una profonda tristezza. Poi mi sono svegliata e mi sono decisa a reagire". Lady Gaga racconta ad "Harper's Bazaar" il momento più difficile della sua vita e di come, grazie alla musica e ai suoi fan, sia riuscita a superare anche questa difficoltà.

"Mi sono guardata dentro e ho capito. Mi sentivo morire ma ho ritrovato la mia luce - continua la start della musica pop - La depressione non toglie i talenti, li nasconde. Ho imparato presto che la mia tristezza non è mai riuscita a distruggere ciò che era davvero importante per me". La cantante si riferisce ai suoi problemi alimentari che in passato le hanno causato non pochi problemi ma dai quali, oggi, è completamente guarita.



"Ho imparato a difendermi da chi mi vedeva solo come una macchina per fare soldi. E anche da chi si approfittava di me. Ora sto bene". E a farla sorridere nei momenti "no" ci pensa il fidanzato Taylor Kinney, con il quale sembra andare tutto a gonfie vele.



Il 2014, però, è partito alla grande. Dopo la "pausa" natalizia Lady Gaga è tornata alla ribalta con la nuova campagna Versace ed è pronta per partire con il suo prossimo tour, ArtRave, previsto per la primavera. "Sono una ragazza intelligente, leale. A volte però sono troppo leale con gli altri. Ora voglio imparare ad essere fedele a me stessa". Un ottimo proposito per inanellare un'altra serie di splendidi successi.