Lady Gaga, compleanno al bacio e seminuda tra le rose rosse

09:31 - Lady Gaga ha festeggiato il 28esimo compleanno in un modo originale. Prima si è presentata ai paparazzi vestita, si fa per dire, ricoperta di rose rosse posizionate in punti strategici e sulle parti intime, poi ha cantato al Roseland Ballroom storico locale di New York che chiude dopo 90 anni. Infine si è fatta baciare dal modello e attore, nonché fidanzato, Taylor Kinney. Un festeggiamento coi fiocchi!