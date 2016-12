Lady Gaga, capezzolo in vista

09:32 - La provocazione fa davvero parte del Dna di Lady Gaga. Tanto che anche quando si impegna a mostrarsi sobria non ci riesce. Lo scatto, in volo, doveva essere bon ton e invece qualcosa non è andato per il verso giusto. La scollatura troppo audace dell'abito bianco l'ha tradita e ha messo subito in risalto un capezzolo. D'altronde Miss Germanotta non ama i reggiseni e questo è il risultato...

Dopo aver postato la foto su Instagram i commenti si sono subito scatenati: "Ma come? Sei così ricca e non puoi permetterti nemmeno un reggiseno?". Chi la conosce bene sa che è stato un "errore", perché quando Lady Gaga vuole provocare lo fa senza misure, sottolineando il lato piccante. E invece stavolta la foto è stata rimossa quasi subito. Ma ormai i fan l'avevano salvata...