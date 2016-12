6 maggio 2014 Lady Gaga apre il suo "Artpop Ball": tour mondiale tra hit, sfarzo e nudità Si è svolta a Fort Lauderdale, in Florida, la prima data del tour che segue alla pubblicazione dell'album "Artpop". Tutto esaurito e fan in delirio per i pezzi vecchi e nuovi Tweet google 0 Invia ad un amico

16:34 - Si è aperto a Fort Lauderdale, in Florida, l'"Art Rave - The Artpop Ball", nuovo tour mondiale di Lady Gaga. Scenografie imponenti, coreografie spettacolari e costumi vistosi, con tanto di nudità esibite tra i numerosi cambi d'abito. Tutto nel perfetto stile eccessivo della popstar che ha presentato una scaletta infarcita con moltissimi brani dall'ultimo album "Artpop" ma che non ha dimenticato le hit più famose.

Quello del tour era un appuntamento al quale la popstar mirava ormai da mesi. Il BB&T Center di Sunrise l'ha accolta con un tutto esaurito. Perché se anche le vendite dell'album sono state sotto le attese, al momento di "fare festa" i "little monsters", come sono chiamati i suoi fan, rispondono "presente" all'appello del loro idolo.



Da piovra gigante ad angelo, i costumi eccentrici non sono mancati, ma Lady Gaga ha voluto celebrare il suo legame con la maison Versace e con Donatella (a cui è dedicata anche una canzone dell'ultimo album), con numerosi abiti e costumi griffati: fosse un body a maniche lunghe con collo alto, ricamato con oro e argento, oppure un completo bianco due pezzi su misura composto da un top a maniche lunghe ricamato con pavè di cristalli Swarovski argento e una gonna rigida, corta davanti e lunga dietro, tutta decorata con cristalli.



Che Gaga creda fortemente in "Artpop" è dimostrato dal fatto che l'album è stato eseguito nella sua interezza, lasciando poco spazio al passato, giusto per le hit immancabili come "Poker Face", "Paparazzi", "Bad Romance", "Just Dance" e poco altro. Un palco dal grande impatto, con una lingua di stage che si estende a zig zag nel centro della platea, ha permesso a Gaga di fare il consueto bagno di folla, e di essere a stretto contatto con i fan, come testimoniato dai suoi tweet entusiasti, dove ha parlato di "una delle esperienze più incredibili" della sua vita. Considerando che è solo la prima data, avrà modo di farne tante altre dello stesso tenore. Appuntamento anche in Italia, al Forum di Assago, il 4 novembre.