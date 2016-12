La lirica piange Licia Albanese

22:36 - All'età di 101 anni è morta a New York la leggenda della lirica Licia Albanese. Soprano italiano, naturalizzato statunitense, Licia Albanese era celebre per le sue interpretazioni in "Madama Butterfly" e "La Traviata", e ha cantato all'epoca di Arturo Toscanini. La notizia della morte è stata data dal figlio, Joseph Gimma, il quale ha aggiunto che la madre è deceduta serenamente nel suo appartamento a Manhattan.