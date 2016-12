22 agosto 2014 La fantascienza sexy: le aliene senza veli Scarlett Johansson non è la prima ad avere interpretato una creatura dello spazio con un uso disinibito del corpo. Prima di lei sono arrivate Natasha Henstridge, Sigourney Weaver e tante altre Tweet google 0 Invia ad un amico

10:27 - Quella dell'aliena sexy e bellissima è una figura abbastanza ricorrente nel cinema di fantascienza. Prima della Scarlett Johansson di "Under The Skin" è toccato alla splendida Natasha Henstridge di "Species", ma si possono ricordare anche Lara Flynn Boyle in "Men In Black II" o Milla Jovovich ne "Il quinto elemento".

Ci sono poi "aliene" di passaggio, come Sigourney Waever, che in "Alien: resurrection" ospita la creatura pur essendo lei umana a tutti gli effetti. "Species" ha generato un paio di sequel, e se nel primo è sempre Natasha Henstridge a catturare l'attenzione, nel terzo l'aliena tanto bella quanto letale è Helen Mattson. Statuaria è Mathilda May nell'horror diretto da Tobe Hooper "Space Vampires", dove interpreta una umanoide che "succhia" l'energia vitale dei terrestri.