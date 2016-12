La crociata di Kirsten Dunst contro la selfie-mania dei suoi ammiratori

12:34 - L'epoca dell'attesa per strappare un autografo e due chiacchiere alle proprie star preferite sembra finita per sempre. Ormai ai fan interessa solo farsi un selfie coi vip e postarlo sui social per fare incetta di like. Nel corto Aspirational, diretto da Matthew Frost, l'attrice Kirsten Dunst si trova alle prese con due fan interessate solo all'autoscatto. Non cercano contatto umano, ma solo celebrità online.

Quando non c'erano gli smartphone e incontrare una star era ancora un evento emozionante, si cercava di interagire con i propri beniamini per capire se la realtà corrispondeva all'idea che ci eravamo fatti della loro personalità.



Oggi che che possiamo immortalare ogni istante della nostra vita con cellulari sempre più tecnologici, sembra che condividere il momento sui social sia diventato più importante che viverlo.



Il corto Aspirational denuncia proprio questo cambiamento nei rapporti fra star e fan. La bella attrice Kirsten Dunst, avvicinata da due ammiratrici selfiemaniache, prova a intavolare una conversazione con le ragazze, scontrandosi con la loro indifferenza, intente come sono a postare la foto sui social e verificare l'apprezzamento riscosso.



Alla povera Kirsten non resta che rimpiangere il caro vecchio autografo.