L'estate indie si accende con Ypsigrock

10:42 - Manca poco ormai alla nuova edizione di Ypsigrock, il festival indie dell'estate italiana, che si svolgerà a Castelbuono (Palermo) dal 7 al 10 agosto. Ypsigrock è diventato una certezza nel panorama internazionale, un evento imperdibile per la qualità della line up e per la bellezza degli angoli più suggestivi della cittadina siciliana.

Ypsigrock Festival (Per tutte le info: www.ypsigrock.com/home) vedrà i suoi artisti avvicendarsi su diversi palchi. In Piazza Castello sarà allestito il Main Stage del Festival, mentre in Piazza San Francesco avrà sede l'Ypsi & Love Stage, all'interno del chiostro settecentesco. Una terza area attrezzata sarà invece immersa in pieno Parco delle Madonie, dove è istallato anche il camping.



Tra le perle della 18ª edizione vi sono gli scozzesi Belle & Sebastian, tra le band più acclamate e amate, i tedeschi Moderat, progetto di musica elettronica nato nella prolifica scena berlinese, e l'inglese Anna Calvi, artista dalla voce ammaliante. Il cast vede anche la presenza di Wild Beasts, Kurt Vile and The Violators, Sun Kil Moon, Archie Bronson Outfit, Fanfarlo, SOHN, Forest Swords, MONEY, Bo Ningen, Samaris, Uzeda e M+A. A questi artisti si aggiungono le band vincitrici del contest "Avanti il prossimo...", che ogni anno seleziona i migliori artisti emergenti italiani da affiancare ai nomi di spicco della line up di Ypsigrock Festival: a sbaragliare la concorrenza quest’anno sono stati The Artificial Harbor, Hysterical Sublime e Plot.