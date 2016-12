Kylie Minogue torna a sedurre con "Into The Blue", tra sesso e dancefloor

14:18 - Atmosfere retrò e un sofisticato bianco e nero per Kylie Minogue, che torna più sexy che mai per il video di "Into The Blue". Un singolo disco-pop travolgente e raffinato, che ha già fatto impazzire il web e promette di spopolare presto anche sul dancefoor. Incoronato da Huffington Post come "Il miglior singolo pop che ascolterete quest'anno", il brano anticipa l'album "Kiss Me Once" che uscirà il prossimo 18 marzo.

"Fare quest'album è stato un vero percorso ma mi è piaciuto moltissimo! - ammette l'artista - E' stato un periodo della mia vita dove ci sono stati molti cambiamenti e nuovi inizi. Sono felicissima delle reazioni raccolte da Into The Blue e non vedo l'ora che possiate ascoltare tutte le altre canzoni!"



"Kiss Me Once" è il nuovo album in studio di Kylie dopo "Aphrodite" del 2010, ed il primo con l'etichetta Roc Nation Management. L'album, un deciso ritorno al dance floor dopo "Abbey Road Sessions" del 2012, ha come executive producers Kylie e Sia, che ha firmato anche la title track.



Kylie ha lavorato inoltre con Pharrell Williams, che ha scritto e prodotto "I Was Gonna Cancel". Tra gli altri produttori figurano Ariel Rechtshaid (HAIM) per "If Only", MNEK per "Feels So Good" e Greg Kurstin per la bonus track "Sleeping With The Enemy".