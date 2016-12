Kylie Minogue, sensuale ora di ginnastica

15:10 - Nuovo video per Kylie Minogue che spinge il piede sull'acceleratore dell'erotismo. Per "Sexercize" la popstar è la protagonista di una clip dalle atmosfere languide e torride, con ragazze (lei compresa) impegnate in esercizi di ginnastica salvo finire poi a strusciarsi, accarezzarsi e baciarsi. Kylie si presenta con un body bianco e tacchi alti, per muoversi alla sbarra e con una "bouncing ball". Un tipo di esercizio davvero corroborante...

Evidentemente Kylie ha deciso di puntare decisamente sul lato sensuale per spingere il suo ultimo lavoro, uscito pochi giorni fa, visto anche lo spot per Agent Provocateur in cui compare in sella a un toro meccanico vestita in lingerie di pizzo.