Kylie Minogue riparte da zero e senza amore con "Kiss Me Once"

08:31 - Single dopo 5 anni di storia con Andrés Velencoso, divorzio dallo storico manager dopo 25 anni e tanta voglia di ripartire da zero. Kylie Minogue riparte dagli anni 80 per miscelare l'elettronica, chiamando produttori importanti come Pharrell Williams. L'album "Kiss Me Once" è dance, leggero e di buona fattura. Nessun tour per Kylie in Italia ma sarà ospite al serale di "Amici". Dopo "Into The Blue" il secondo singolo sarà "Sexercize".

E non si capisce sinceramente la scelta del secondo singolo, "Sexercise", dal momento che nel disco ci sono brani molto più validi come la convincente "I Was Gonna Cancel" (firmata dall'ormai onnipresente Pharrell Williams), "Fine" che chiude il disco oppure sempre il sound anni 80 di "Feels So Good", prodotto da MNEK. Nonostante tutto c'è da dire che il disco rappresenta bene la direzione della musica dance e pop degli ultimi tempi. Un ritorno al passato ma senza rinnegare il presente. Solo una ballad su undici canzoni e non a casa è il duetto con Enrique Iglesias "Beautiful".



L'album - pubblicato in edizione standard e deluxe oltre alla versione 2 LP con cd - in Inghilterra ha debuttato "solo" alla dodicesima posizione della classifica ma solo una buona campagna promozionale potrà far risalire di qualche posizione il disco. In ogni caso la cantante in queste settimane sarà anche impegnata per "The Voice Of Australia", oltre ad un tour europeo che non toccherà - per ora - il nostro Paese. Per "Aphrodite - Les Folies Tour 2011" la Minogue si esibì al Mediolanum Forum di Assago (Milano) l'8 marzo 2011. Chissà che non spunti di nuovo Milano a sorpresa.