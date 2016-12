Kylie Minogue: "Baciami una volta"

16:42 - Kylie Minogue è pronta a tornare sulle scene con un nuovo album di inediti - a quattro anni di distanza da "Aphrodite" - che uscirà a marzo. Si intitola semplicemente "Kiss Me Once", ossia "Baciami una volta", e vede in copertina la cantante con labbra carnose e rossetto rosso fuoco nell'intento di schioccare un bacio. Non trapelano, per ora, ulteriori informazioni sui nuovi brani. Di certo ci sarà qualche collaborazione.

"Into the Blue" sarà il primo singolo in radio e in vendita nei digital store dal 27 gennaio.



Kylie ha trascorso il 2013 registrando il suo nuovo album tra l'America e l’Inghilterra con diversi produttori inclusi Pharrell, Greg Kurstin, Metrophonic, Cutfather, MNEK e Ariel Rechtshaid.



"Il 2013 è stato per me un anno di grande cambiamento, pianificazione - spiega la cantante - e preparazione e sono così contenta che il 2014 sia finalmente arrivato, così potrò finalmente condividere questo nuovo lavoro. Into The Blue è molto speciale per me perché racchiude molto di quello che ho provato – non vedo l’ora che sia pubblicato".