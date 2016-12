Kristen Stewart: "Prima di morire voglio rasarmi la testa e tatuarla"

12:17 - Insieme all'ex fidanzato Robert Pattinson ha dato vita ad una delle coppie più romantiche di sempre, ma ora che "Twilight" è un lontano ricordo Kristen Stewart svela la sua vera anima punk. "Prima di morire voglio rasarmi la testa e tatuarla prima che mi ricrescano i capelli - ha confessato l'attrice al magazine Into The Gloss - Non so ancora cosa disegnare, ci sto pensando".

Per ora l'unica cosa che la frena dal realizzare il folle desiderio è la sua carriera: "Se non fossi un'attrice farei più cose ai miei capelli: li taglierei di più, cambierei colora. Ad un certo punto volevo un taglio da uomo, non una versione femminile ma uno maschile in tutto e per tutto".



D'altronde la Stewart non è certo una ragazza tutta cuoricini e tenerezze. Dopo la fine della saga di Twilight l'attrice si è infatti staccata dal romantico personaggio di Bella per misurarsi con ruoli più duri e combattivi. Dopo essere stata una Biancaneve guerriera, ora l'attrice è impegnata sul set di "Camp X-Ray" dove interpreta una soldatessa che stringe amicizia con un prigioniero di Guantanamo.