8 aprile 2014 Kraftwerk, ritorno in 3D per il gruppo che ha rivoluzionato la musica moderna La band tedesca sarà protagonista con il suo straordinario show all'Auditorium Parco della Musica di Roma il 14 luglio

13:37 - Ritornano i Kraftwerk e lo fanno con un tour con toccherà anche l'Italia con uno show davvero speciale. Il mitico gruppo tedesco che ha completamente rivoluzionato la musica moderna, infatti, porterà il 14 luglio, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il suo nuovo spettacolo in 3D, un art-rave elettronico che incarna alla perfezione l'innovazione musicale e tecnica dei Kraftwerk.

Pionieri della musica elettronica, innovatori senza pari della scena musicale moderna, fonte inesauribile di ispirazione, i Kraftwerk nascono a Dusseldorf nel 1970 dall'unione di Ralf Hütter e Florian Schneider e sono noti in tutto il mondo per le loro incredibili performance audiovisive e per la loro capacità di essere costantemente all'avanguardia.



Le loro innovative e immortali composizioni continuano ad ispirare generazioni di musicisti in ogni possibile ambito musicale, dall'elettronica all'hip hop, dalla techno al synth pop, dal rock all'arte contemporanea. Gli otto album registrati e prodotti nel loro leggendario Kling Klang Studio - "Autobahn" (1974), "Radio-Activity" (1975), "Trans-Europe Express" (1977), "The Man-Machine" (1978), "Computer World" (1981), "Techno Pop" (1986), "The Mix" (1991) e il "Tour de France" ( 2003) - sono riconosciuti come veri e propri inni della storia musicale moderna, e come ideale colonna sonora dell'era digitale del 21esimo secolo, grazie alla loro capacità di investigare e sviscerare le problematiche, ancora oggi attualissime, della società tecnologica ed il complesso rapporto tra uomini e macchine.



Il nuovo spettacolo che vedremo a Roma, una forma unica di performance art contemporanea, adatta la tecnologia 3D al linguaggio musicale dei Kraftwerk, dando corpo e volume alle potenti immagini che hanno accompagnato la band nel corso della loro carriera. Lo spettacolo in 3D è stato presentato nei festival e nei teatri più importanti del globo, ottenendo ovunque un incredibile successo di critica e pubblico.