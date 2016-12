Kim Kardashian, bagno sexy in piscina

13:59 - Dalla Thailandia, dove Kim Kardashian è in vacanza con le sorelle Kloe e Kendall, tra bikini e barche, spuntano anche due video postati su Instagram in cui la prosperosa star fa un bagno sexy in piscina. In un vedo non vedo che lascia molto spazio all'immaginazione, Kim appare come una venere: c'è chi dice che sia la clip di un nuovo video musicale e chi una puntata del reality di famiglia. Un cosa è certa, è solo l'antipasto.

Peccato che Kanye West non sia partito perché alla povera Kim manca molto: "Vorrei che tu fossi qui", cinguetta infatti la Kardashian che per non farlo sentire solo posta continuamente foto e video sexy. Dopo il parto la star è tornata in perfetta forma tanto che si è conquistata l'ambita cover di "Vogue", già in abito da sposa. Il matrimonio vero però arriverà a maggio.