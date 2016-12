Kevin Costner, passione per l'Italia

17:35 - Cosa ci fa uno dei volti più famosi di Hollywood sulle spiagge della costiera amalfitana? Lavora! A "costringere" Kevin Costner in uno dei luoghi più belli d'Italia è il suo ruolo da protagonista in uno spot già in onda in tutte le Reti. Con quel sorriso e quello charme il successo in tv per il Premio Oscar è garantito...

Anche se la sua carriera è partita con il "taglio" del suo volto nelle prime scene de "Il grande freddo", Kevin Costner si è subito ripreso e, al suo debutto dietro la cinepresa in "Balla coi lupi", ha collezionato ben sette premi Oscar. Inutile dire che da lì in poi la sua carriera è stata in ascesa.



Icona di un cinema coraggioso, lontano dalle mode ma che lo ha sempre visto come indiscusso sex symbol, l'attore americano non ha mai paura di mettersi in gioco e così eccolo comparire sul piccolo schermo in uno spot tutto "Made in Italy" di Rio Mare. Le fan del Belpaese... ringraziano!