Kevin Bacon: "Quella volta che mi chiesero l'autografo mentre facevo pipì..."

11:33 - Quando arriva la celebrità la privacy diventa un miraggio... e anche andare in bagno diventa un'impresa. Kevin Bacon ha infatti condiviso su Twitter la sua disavventura con un fan in una toilette dell'aeroporto di Newark, in New Jersey. "Ero davanti all'orinatoio e mi dice Scusa amico, posso avere un autografo? E io Certo, lasciami solo mettere giù questa cosa prima".

Intervistato dall'Huffington Post, l'attore ha raccontato di aver poi accontentato il suo ammiratore: "Mi sono lavato le mani e gli ho fatto l'autografo. Non è la prima volta che mi capita, mi è successo moltissime volte. In questo caso particolare poi di fronte agli orinatoi c'era uno specchio e potevi vedere tutti gli altri".