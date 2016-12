8 aprile 2014 Kesha è tornata! Dopo il ricovero in rehab esibizione a sorpresa La cantante in gran forma sul palco del locale "Best Fest" di Los Angeles Tweet google 0 Invia ad un amico

11:49 - Kesha ha deciso di dire definitivamente addio ad eccessi e scandali per concentrarsi sulla sua vera passione: la musica. Dopo essere uscita dal rehab lo scorso 6 marzo, dove era stata ricoverata per disturbi alimentari, la 27enne è infatti tornata a cantare. Sul palco del Best Fest di Los Angeles l'ex bad girl ha sfoderato una voce ruggente e una forma smagliante. Il pubblico l'ha accolta con un lungo applauso.

Per celebrare il suo ritorno sulla scena, Kesha si è esibita sulle note di "Free Fallin" di Tom Petty. Vestitino a fiori e giubbotto di pelle per la cantante, che ha optato per un look semplice e naturale anche per quanto riguarda il make-up. Ormai è cresciuta e nel guardaroba della nuova Kesha non c'è più spazio per calze a rete, catene pesanti e denti d'oro.