Kelly Joyce dà voce e corpo alla musica di Di Sabatino in "Ce que j'aime de toi"

14:08 - Nuovo video per il jazzista Paolo di Sabatino che per la canzone "Ce que j'aime de toi", bonus track del suo album "Trace Elements", in uscita ad agosto, si avvale del contributo speciale di Kelly Joyce, cantante di fama internazionale recentemente vista nella trasmissione "Chiambretti Supermarket". Tgcom24 vi presenta in anteprima il video dove Kelly si sdoppia e moltiplica aumentando il tasso di sensualità delle immagini.

Kelly è ospite speciale nell'edizione italiana del disco, come interprete di due brani di cui ha anche scritto i testi: "Shuffle In The sky", in inglese, dal sound tipicamente newyorkese, e appunto "Ce que j'aime de toi"



La regia del video è Luca Di Sabatino mentre la fotografia e il montaggio sono di Ermanno Di Nicola. Un brano che si discosta un po' dalle sonorità più squisitamente jazzistiche del resto del cd e che sottolinea la volontà di Di Sabatino di tenere un filo diretto con la canzone, facendo seguito ai brani scritti per Marco Biondi e Grazia Di Michele, alle recenti "Ninne nanne di Pimpa" con Altan e al proprio lavoro "Voices", nel quale hanno cantato canzoni scritte da Paolo artisti quali: Concato, Servillo, Gino Vannelli, Gegè Telesforo, Awa Ly e molti altri.