La conduttrice televisiva, attrice e modella inglese Kelly Brooke a 34 anni mostra il fisico mozzafiato, pubblicando le foto in lingerie su Instagram. Kelly ha ideato una linea di intimo e per questo si trova spesso sui set fotografici per il lancio della campagna promozionale. Tra una pausa e l'altra impugna il suo cellulare e si fotografa per "documentare" ai suoi fan le forme sinuose e sensuali.