Keira Knightley, topless bagnato e super-hot

12:19 - Scatti trasgressivi e supersexy per Keira Knightley, che si spoglia per il magazine "Interview" regalando un topless da mozzare il fiato. Con i capelli bagnati e fasciata da guanti di pizzo, l'attrice di Hollywood si mostra con il seno al vento davanti all'obiettivo del fotografo Patrick Demarchelier. Esaltata dal bianco e nero, Keira tira fuori il suo lato più hot mentre tornerà presto al cinema con la commedia "Begin Again - Tutto può cambiare".

Dopo molti ruoli drammatici e complessi, ora la Knightley è pronta a fare ridere. Sarà infatti la protagonista della commedia-musical "Begin Again - Tutto può cambiare" - che in Italia uscirà i primi di ottobre - al fianco di Mark Ruffalo e del leader dei Maroon 5 Adam Levine.



Affrontare un nuovo genere non è stato affatto facile per lei, che durante la sua carriera ha interpretato soprattutto eroine tristi e disperate. "È stata la prima volta che ho dovuto improvvisare. A meno di una settimana dall'inizio delle riprese, il regista ha detto: buttate via tutto, si improvvisa - ha raccontato qualche tempo fa a "Vanity Fir" - La musica, poi... Io non avevo mai cantato prima, se non da sola, sotto la doccia. Ero terrorizzata".