Ke$ha, eros a tinte forti nell'ultimo video

12:55 - "Dirty Love", amore sporco per i non anglofoni, è il titolo perfetto per l'ultimo singolo di Ke$ha. Nel video, la cantante 26enne non risparmia le allusioni lussuriose. Si presenta in reggicalze e slip trasparente in velo nero con apertura profonda sul lato B. Poi, si strappa la t-shirt bianca per mostrare il reggiseno. Appoggiata a un palo, anche lei cede alla tentazione del twerking.

Ke$ha, proprio non ci sta a farsi mettere all'angolo dalle colleghe più giovani. Ma, mentre Miley lecca i martelli, lei si fa inzuppare da una pioggia di champagne da due drag queen. Una gara a chi osa (e mostra) di più. Ke$ha fa vedere il suo corpo attraverso una canotta in rete nera e un intimo da spogliarellista.