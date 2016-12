Katy Perry vecchia e piena di rughe

09:28 - Di certo non si può dire che le manchino originalità e idee. Katy Perry per lanciare il singolo "Birthday" prima ha lanciato il lyric video nei panni di una pasticcera perfetta e poi ha regalato un minuto di anticipazione del video ufficiale che ha stupito tutti. La bella cantante infatti si è trasformata nei "peggiori animatori per le feste di compleanno del mondo". Uno di questi è una vecchia alcolizzata, piena di rughe e con il seno cadente!

La vecchietta sbadata si chiama Goldie ed è una ex ballerina di Las Vegas, ma ci sono anche il clown Kriss e la principessa fata Mandee. Katie si sta preparando per l'inizio del The Prismatic World Tour che partirà il 7 maggio da Belfast in Irlanda per poi proseguire in Inghilterra, Scozia e volare successivamente in America e in Australia. Nessuna tappa italiana prevista, per ora.