Katy Perry, sulla chioma "sboccia" il verde

11:21 - E' sbocciata la primavera sulla testa di Katy Perry, che per festeggiare l'arrivo della bella stagione si è tinta i capelli di un verde intenso e brillante. La cantante ha sfoggiato orgogliosa su Instagram il nuovo taglio, riscuotendo successo tra i suoi fan. Abbandonato il look corvino, la Perry ha deciso di dare un tocco di colore alla sua testa, forse anche come reazione alla fine della storia con John Mayer...

Quando ci sono cambiamenti in vista le donne vanno dal parrucchiere e la Perry non fa eccezione. Dopo due anni di tira e molla con il musicista John Mayer, sembra infatti che la storia si sia definitivamente esaurita. Per toglierselo dalla testa pare che Katy abbia provato di tutto, sottoponendosi addirittura ad un ciclo di sedute ipnotiche.



Ma può darsi che la reginetta del pop abbia voluto dare una svolta punk alla sua immagine anche in vista dell'imminente tour mondiale. Dal prossimo maggio, infatti, sarà porterà in giro il suo "Prismatic World Tour", che farà tappa in diverse città d'Europa e degli Stati Uniti.