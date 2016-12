Katy Perry sempre più dolce: pasticcera perfetta in "Birthday"

08:33 - Katy Perry per ora ha messo da parte la sua sensualità per dare spazio al suo aspetto più dolce e materno. La cantante per il lyric video del nuovo singolo "Birthday", il quarto estratto dal disco "Prism", si è trasformata in una pasticcera perfetta! Nelle immagini la popstar prepara numerosi dolci, soffici e perfetti dove appaiono le parole della canzone. Alla fine arriva lei, stanca ma soddisfatta in mezzo alle sue "creature" invitanti.

Katy sta attraversando un periodo delicato dopo la rottura, non si sa se definitiva visto il loro "tira e molla", con John Mayer. Per ora il cambiamento più evidente è dato dai capelli. Infatti la cantante si è tinta prima di arancione le punte e poi ha cambiato colore di nuovo, usando il verde. Di certo è che con il lyric video di "Birthday", Katy si vuole mostrare anche come moglie perfetta e con i numeri giusti per stregare il palato del prossimo fidanzato.