Katie Holmes sfoglia l'album dei ricordi

16:52 - Aria da furbetta e sorriso timido per Katie Holmes, che su Twitter ha aperto il suo album dei ricordi condividendo con i fan un tenero scatto di lei all'età di 7 anni. La somiglianza tra la futura (ex) signora Cruise e la figlia Suri è impressionante e a quanto pare anche il caratte della piccola è simile a quello della mamma. "E' sempre molto alla moda, ha davvero buon gusto" ha rivelato orgogliosa Katie a E! News.

Proprio in questi giorni la Holmes è impegnatissima a presenziare alle sfilate della New York Fashion Week 2014, presentandosi agli eventi sempre con capi chic e raffinati. Che dietro i look impeccabili e gli accessori all'ultima moda ci sia lo zampino della figlia Suri?