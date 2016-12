28 marzo 2014 Kate Bush, febbre da tour: bruciati 80mila biglietti in meno di 15 minuti La cantante inglese sarà protagonista di 22 concerti all'Apollo di Londra, prime prove live dopo 35 anni. Già tutto esaurito eccetto alcuni posti "vip" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:06 - L'attesa durava da 35 anni e i fan sono accorsi alla velocità della luce. I biglietti per il tour di Kate Bush, il primo dal 1979, sono andati esauriti nel giro di 15 minuti: 80mila spalmati su 22 date tra il 26 agosto e l'1 ottobre, tutte all'Apollo di Londra. Restano solo pochissimi tagliandi della serie "Kate Bush Hospitality", ovvero pacchetti speciali da circa 400 sterline...

La Bush ha annunciato a sorpresa settimana scorsa la sua intenzione di tornare a esibirsi dal vivo. Il primo (e unico) tour della sua carriera risale ormai al 1979, seguito alla pubblicazione dei primi due album. Poi nulla. Solo attività discografica (sempre più diradata) e qualche esibizione sporadica. Ma per i concerti veri e propri i fan avevano ormai perso le speranze.



L'ultimo album della cantante inglese risale al 2011, il raffinato ed etereo "50 Words For Snow", che aveva seguito di pochi mesi "Director's Cut", un lavoro nel quale aveva messo insieme, riarrangiando pesantemente, alcune canzoni da due album precedenti, "The Sensual World" e "The Red Shoes". Dopodiché il silenzio, interrotto dall'annuncio del tour.



Teatro dei concerti sarà l'Eventim Apollo di Londra, una volta chiamato Hammersmith. Uno storico teatro nel quale sono stati registrati numerosi live che hanno fatto la storia del rock. Tra questi prorio anche il video del tour di Kate del 1979. I prezzi dei biglietti andavano dalle 49 alle 135 sterline, più i pacchetti "Hospitality", che raggiungevano anche le 435 sterline.