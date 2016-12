24 luglio 2014 Justin Bieber, un weekend di baldoria con... sei visite della polizia! La popstar è ormai perfettamente calata nella sua immagine di ragazzo trasgressivo. Ma i suoi vicini di casa non hanno apprezzato la musica ad alto volume che proveniva dalla sua casa Tweet google 0 Invia ad un amico

12:51 - A meno che non siate suoi fan sfegatati, essere vicini di casa di Justin Bieber non è un grande affare. Secondo quanto riportato dal sito "Tmz", nello scorso weekend la polizia ha fatto visita ben sei volta alla popstar, invitandolo ad abbassare il volume della musica, decisamente troppo alto. Il cantante canadese si è trasferito di recente e anche nella precedente abitazioni i rapporti con il vicinato erano a dir poco... tesi.

Il fatto di aver dovuto risarcire, non più di una settimana fa, il suo precedente vicino per una pioggia di uova sulla facciata della villa, non sembra aver indotto Bieber a contenersi. Sono state ben quattro le denunce scattate per rumori molesti, mentre altre due segnalazioni erano arrivate per altri generi di disturbi (pare che il fumo della marijuana consumata nella sua casa invada i corridoi comuni del condominio).



Questa volta però il giovane canadese se l'è cavata senza denunce perché, una volta arrivata la polizia, ha acconsentito subito ad abbassare il volume della musica. Forse un lampo di assennatezza che gli ha impedito, per questa volta, di finire in carcere per violazione della libertà vigilata. Almeno fino alla prossima intemperanza...