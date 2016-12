15 gennaio 2014 Justin Bieber, trovata cocaina a casa Il cantante combina un'altra bravata e lanca uova a dei vicini: durante la perquisizione nella sua villa la polizia arresta un uomo del suo entourage per possesso di droga Tweet google 0 Invia ad un amico

12:57 - I guai, per Justin Bieber, non finiscono mai. Il bad boy della musica infatti ne ha combinata un'altra delle sue. Ha lanciato uova ai vicini della sua villa a Los Angeles causando danni per circa 20 mila dollari ed è subito intervenuta la polizia, che dopo aver perquisito la casa, ha arrestato una persona dell'entourage della star per possesso di cocaina. Il 19enne è stato invece denunciato per atti di vandalismo.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, nella villa della pop star a Calabasas, a nord ovest di Los Angeles, si sono infatti presentati gli agenti della polizia con un mandato di perquisizione per verificare la presenza di telecamere di sorveglianza in grado di provare l'accaduto, e hanno arrestato una persona dell'entourage di Bieber per possesso di cocaina. Il cantante invece ha collaborato con gli agenti e non è finito in manette.



La pop star è già stata graziata dalla polizia nel novembre del 2012 per aver aggredito un paparazzo che aveva tentato di fotografarlo all'uscita da una sala cinematografica. E da quando si è trasferito a Calabasas, Bieber ha spesso avuto da dire con i vicini di casa, che lamentano il caos e gli schiamazzi notturni provocati dai frequenti party organizzati dal 19enne. Inoltre i residenti lo hanno accusato di mettere in serio pericolo la comunità a causa della sua guida pericolosa.