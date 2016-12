Justin Bieber, strip e addominali sul palco

13:36 - Justin Bieber non vuole rischiare di perdere l'etichetta di sex-symbol ribelle e sul palco dell'evento benefico Fashion Rocks è rimasto in mutande. Il cantante canadese ha fatto il suo ingresso in giacca e pantaloni ma se li è tenuti addosso solo per poco, spogliandosi subito per le sue fan e sfoggiando i muscoli scolpiti dalla palestra. Al suo fianco la modella Lara Stone che, divertita, ha commentato: "Ora va molto meglio, grazie Justin".

La popstar canadese, dopo gli episodi di rabbia che gli hanno causato guai con la legge, ha preso coscienza del suo problema e si è rivolto a uno dei migliori terapeuti di Los Angeles, John Kenyon. Una fonte ha infatti riferito al magazine "Daily Star" che "la terapia avviene di persona, quando è possibile, altrimenti attraverso Skype. A volte capita che abbiano anche più di una sessione al giorno".



"Kenyon è molto richiesto e normalmente non accetta nuovi clienti ma Justin ha usato la sua popolarità per saltare la lista di attesa di tre anni - ha continuato l'insider - Ma è ancora troppo presto per dire se abbia degli effetti positivi su di lui".