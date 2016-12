11 marzo 2014 Justin Bieber, serenata a sorpresa in un locale per la sua (ex) Selena Gomez Il cantante è salito sul palco e le ha dedicato "Boyfriend" Tweet google 0 Invia ad un amico

13:36 - Fuori programma a margine del South by Southwest Festival, evento musicale e cinematografico che si sta svolgendo in questi giorni in Texas. Justin Bieber è infatti salito a sorpresa sul palco di un locale di Austin per dedicare il suo brano "Boyfriend" alla ex Selena Gomez, presente dietro le quinte. Una dichiarazione d'amore in piena regola per il cantante canadese, che ce la sta mettendo tutta per farsi perdonare.

Dopo i colpi di testa e gli eccessi Selena aveva deciso di allontanarsi da Bieber ma adesso il suo ex è tornato alla carica con gesti romantici e sorprese in grande stile. Justin ha infatti improvvisato una serenata nel locale, dedicando la perdormance alla sua "baby".