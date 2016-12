Justin Bieber insulta una ragazza

09:47 - Una cosa è certa. Se vedete in giro Justin Bieber non tirate fuori il cellulare per riprenderlo o per fare un autoscatto con lui, potrebbe arrabbiarsi parecchio. Ne sa qualcosa Melinda Giel-Murray che al sito americano Tmz ha raccontato di essere stata insultata dal cantante perché voleva riprenderlo mentre si trovava in un maneggio in California. "Sei una putt..." le avrebbe detto Justin.

Melinda ha mostrato il filmato in cui le guardie del corpo di Bieber la invitavano a non riprenderlo, ma la ragazza ha lo stesso continuato a scrutare il cantante con una videoripresa e di conseguenza si è beccata un insulto abbastanza pesante.



I guai di Justin non sono finiti qui perché è stato denunciato per furto di un cellulare dopo che l'ha strappato dalle mani a una ragazza perché voleva fare una foto con lui. A quanto pare, secondo alcuni testimoni, la popstar era già su di giri perché prima del 'fattaccio' avrebbe avuto uno scontro con un amico durante una partita a golf. Insomma state attenti se vedete Justin vicino a voi e tentate di riprenderlo con il cellulare...