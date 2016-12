25 giugno 2014 Justin Bieber, incidente d'auto a Beverly Hills dopo la fuga dai paparazzi Tanta paura e nessun ferito, la popstar non era alla guida del suo Suv Tweet google 0 Invia ad un amico

09:01 - Tanta paura ma nessuna ferita per Justin Bieber. Il cantante è rimasto coinvolto in un incidente d'auto a Beverly Hills martedì pomeriggio mentre un paparazzo stava cercando, a bordo della sua macchina, di rincorrerlo. Ma, come riporta il sito americano Tmz, stavolta Bieber non c'entra nulla, era seduto sul lato passeggero del suo Suv e il tamponamento non è stato provocato dal suo conducente.

Insomma complice la distrazione ma anche l'ansia causata dai paparazzi l'incidente è stato provocato durante l'uscita del Suv di Bieber da un vicolo, ma un altro Bmw era di passaggio su quella strada e le due auto hanno urtato. Per fortuna nessuno si è ferito.



Questo è l'ultimo episodio di una lunga serie di scontri con i paparazzi che hanno visto protagonista la popstar canadese. Nel 2012 Bieber è stato multato per eccesso di velocità mentre cercava di sfuggire a un fotografo e l'anno scorso ha cercato di attaccare i paparazzi a Londra. Inoltre lo scorso gennaio, un fotoreporter è stato colpito da un'auto e ucciso mentre cercava di fotografare la Ferrari della popstar.