Justin Bieber è tornato con Selena Gomez

10:14 - Prima cinguettano e postano foto, poi puntualmente cancellano tutto. Adesso arriva anche un video che li immortala di nuovo l'uno al fianco dell'altra. Justin Bieber e Selena Gomez sono tornati insieme? E' la domanda che si fanno i fan della coppia. Gli indizi ci sono tutti, compresa una canzone che il cantante avrebbe scritto per l'attrice e un brano che lei avrebbe dedicato a lui. Solo coincidenze?

La prima a scatenare i fan è stata proprio la madre di Bieber che in un tweet ringraziava tra gli altri anche Selena per la festa di compleanno a sorpresa, ma subito dopo è arrivata la rettifica in cui la donna puntualizzava che si era trattato di un errore. Come se non bastasse Justin qualche giorno dopo ha pubblicato una foto su Instagram con la Gomez in cui si scambiavano tenerezze e ha scritto "Il nostro amore è incondizionato".



Inutile dirlo, la foto è subito sparita dal suo profilo, anche se le fan hanno fatto in tempo a scaricarla. In più un amico della coppia ha spifferato che il bad boy della musica aveva scritto per la texana "Life is worth living again". Invece la bella attrice e cantante ha postato un video del nuovo brano "I Will Always Love You" con chiari riferimenti a Bieber. Bene, adesso in Rete è finito anche un video dove compaiono vicini alla festa di compleanno di un amico. Sono tornati insieme o sono solo amici? Ah saperlo...