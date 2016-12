Justin Bieber e Adriana Lima, "notte di passione a Cannes"

10:31 - Una notte di passione, cominciata al "Gotha" nightclub di Cannes e finita nella suite di un lussuosissimo hotel. Pare che Justin Bieber abbia fatto centro nel cuore di Adriana Lima, fresca di separazione da Marko Jaric. Galeotto sarebbe stato un party al Festival del Cinema che li ha fatti incontrare. Il bad boy della musica ha subito postato una foto che li ritrae insieme su Instagram, nel profilo della top model brasiliana invece nessuna traccia...

L'incontro tra i due in realtà è stato raccontato in modo diverso dai settimanali di gossip internazionali. Secondo "People", infatti, il 20enne Justin avrebbe incassato un bel rifiuto dalla 33enne Lima dopo una serata di avances. Il magazine "US Weekly" racconta invece una storia diversa, con i due che sarebbero stati visti entrare nello stesso hotel alle cinque del mattino dopo una notte di tenerezze in un club. Sarà vero?