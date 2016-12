10 luglio 2014 Justin Bieber deve sborsare 80 mila dollari per aver lanciato uova al vicino Il tribunale di Los Angeles lo ha condannato a due anni di libertà vigilata per vandalismo, cinque ore di servizi sociali e dovrà anche seguire un programma "per il controllo della rabbia" Tweet google 0 Invia ad un amico

13:01 - A incastrarlo sono state le telecamere della sua villa che lo hanno immortalato mentre lanciava uova contro un vicino, così dopo la denuncia Justin Bieber è stato condannato a due anni di libertà vigilata per vandalismo. Il bad boy ha patteggiato la pena al tribunale di Los Angeles: dovrà prestare anche cinque ore di servizi sociali, seguire un programma "per il controllo della rabbia" e pagare 80 mila dollari di danni.

I fatti risalgono a gennaio del 2014. In una notte un po' agitata, Justin se la prese con il vicino della sua villa a Calabasas, a nordovest di Los Angeles. Dopo la denuncia, la polizia è intervenuta nella sua abitazione e dopo aver perquisito la casa, ha arrestato una persona dell'entourage della star per possesso di cocaina. Insomma, per un atto vandalico Bieber ha rischiato tanto. In fondo gli è andata bene, se l'è cavata sborsando "solo" qualche migliaio di dollari.