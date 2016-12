Justin Bieber, denuncia ritirata

15:34 - Tutto è bene quello che finisce bene, sopratutto quando riguarda Justin Bieber. La pop star idolo delle teenager era stata accusata di percosse dall'autista di una limousine a Toronto. La denuncia nei confronti della giovane pop star, però, è stata ritirata. Lieto fine, insomma, per il cantante che rischiava di finire in prigione...

Il fatto in questione risale allo scorso dicembre, quando l'autista di una limousine aveva riferito di essere stato preso a colpi in testa dalla popstar durante il tragitto in macchina verso l'hotel della pop star. La storia, però, può vantare un lieto fine: la denuncia nei confronti di Justin è stata ritirata e il pubblico ministero ha dichiarato che non era necessaria alcuna detenzione. Chissà se il bad boy ha deciso di mettere la testa a posto...