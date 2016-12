Justin Bieber conquista la sexy Yovanna

11:09 - No, stavolta niente prostitute, alcol o droga. Justin Bieber giura di aver messo la testa a posto e appare su Instagram avvinghiato a una dolce fanciulla, tale Yovanna Ventura, 18 anni, di professione modella. Entrambi sul social network postano una didascalia con la scritta "amici", ma la coincidenza è tale da far pensare che l'idolo delle teenager abbia dimenticato per sempre Selena Gomez.

Yovanna, oltre ai numerosissimi selfie in cui appare sempre in costume o in pose ammiccanti, posta una foto in cui abbraccia Bieber. Justin invece pubblica ben due immagini che li ritraggono insieme, un selfie notturno e la mattina dopo in spiaggia, con il cantante che si fa immortalare a torso nudo con tanto di tatuaggi in bella vista. Insomma, più che amicizia sembra una frequentazione iniziata da poco. Si vedrà...