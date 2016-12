14 agosto 2014 Justin Bieber condannato: un rehab per riuscire a "controllare la rabbia" L'irrequieta popstar era stata arrestata a gennaio per aver preso parte a una corsa illegale di auto. Sono cadute le accuse per guida in stato di ubriachezza ma dovrà "rieducarsi" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:08 - Justin Bieber dovrà imparare a contenere la sua rabbia. Si chiude così l'ennesimo processo a carico del cantante arrestato lo scorso gennaio in Florida, apparentemente per aver preso parte a una corsa illegale di auto. Secondo alcune fonti, la popstar ventenne ha accettato di sottoporsi a un corso per tenere sotto controllo la sua rabbia e dovrà donare 50mila dollari in beneficenza.

Cadono così le accuse di guida sotto l'influenza dell'alcol. Bieber fu arrestato all'inizio dell'anno a Miami Beach per quello che la polizia ha ritenuto una corsa illegale tra una Lamborghini, guidata dal cantante, e una Ferrari.



Inizialmente il test al quale era stato sottoposto non aveva rivelato abuso di alcol, ma in seguito gli esami delle urine avevano mostrato presenza di marijuana e ansiolitici. I guai giudiziari per la star non sono ancora finiti: ora resta il processo a Toronto per aver aggredito l'anno scorso un autista e ancora a Miami dove un fotografo lo ha denunciato per averlo steso mentre cercava di scattare delle foto.