Justin Bieber, battesimo in una vasca da bagno per purificarsi

13:29 - Prima la barzelletta a sfondo razzista nel 2009 e poi un nuovo video in cui inneggia al Ku Klux Klan. Justin Bieber è nell'occhio del ciclone per le sue battute e a nulla sono valsi i primi tentativi per scusarsi. Il sito americano Tmz ha però rivelato che il pastore evangelico Carl Lentz avrebbe effettuato un battesimo in una vasca da bagno alla popstar per espiare i suoi peccati. Perché in una vasca da bagno? Per tutelare la sua privacy.

Dunque il rito religioso sarebbe avvenuto a casa di un amico fidato della popstar. L'originale scelta del luogo è stata ben ponderata dal momento che recandosi in una chiesa evangelica, a causa di un probabile passaparola, uno stuolo di paparazzi si sarebbero potuti presentare "disturbando" la quiete del battesimo. Ma basterà a Bieber tutto questo per far dimenticare le polemiche innescate dopo le sue parole?